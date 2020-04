Este Sábado 18 de abril se realizará el mega live streaming One World: Together at Home, organizado por Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud, cuyo propósito será el de generar consciencia en torno a la pandemia por el coronavirus y reforzar la estrategia de quedarnos en casa para regresar a la normalidad.

One World: Together at Home contará con las actuaciones desde casa de Paul McCartney, Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, entre otros y será transmitido prácticamente por todos los canales digitales y redes sociales conocidas.

Hoy, Billboard reporta que The Rolling Stones se unen a esta fiesta mundial, con una actuación especial desde casa para todo el mundo. Así que ya lo sabes, mañana Sábado tienes una cita con tu pantalla para ver a The Rolling Stones en vivo desde casa.

Nos sentimos muy honrados de haber sido invitados para ser parte de One World: Together at Home, desde nuestras casa en aislamiento. Es un evento fantástico en la lucha de Global Citizen en contra del COVID-19. Mick Jagger para Billboard.

One World: Together At Home será transmitido prácticamente en cadena mundial a través de Internet, en Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, iHeartRadio, Instagram, Tencen, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Verizon Media, Yahoo, y YouTube y la transmisión iniciará el 18 de abril a las 7:00 pm, tiempo del centro de México.