Uno de los largometrajes más queridos dentro de la filmografía de Studio Ghibli es sin duda alguna ‘La princesa Mononoke’ (1997), el clásico de tintes ambientalistas que el día de hoy ha anunciado el tratamiento de su soundtrack en un exclusivo formato en vinilo, y que además, vendrá por partida triple.

Escrita por el famoso compositor Joe Hisaishi, la partitura se lanzará en tres partes: Princess Mononoke (Suite Sinfónica), grabada como una suite con la Filarmónica Checa un año después del lanzamiento de la película; Princess Mononoke (Soundtrack), una nueva grabación de la partitura completa con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Tokio y la voz de Yoshikazu Mera sobre el tema principal; y Princess Mononoke (Image Album), grabado antes de que se hiciera la banda sonora y basado en las notas personales de Hayao Miyazaki.

Los tres LP, que cuentan con audio remasterizado, nuevas ilustraciones y notas, se lanzarán el próximo 24 de julio. Los pedidos anticipados se encuentran ya disponibles a través de Norman Records.

La película animada protagonizada por “Ashitaka” y “San” no es la única que ha contado con la participación de Hisaishi en la parte musical, pues también lo hizo en ‘My Neighbor Totoro’, ‘Kiki’s Delivery Service’ y ‘Castle in the Sky’, que recientemente también recibieron su primer formato en vinilo.