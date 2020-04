Jamie xx, una tercera parte de The xx, está de vuelta con la nueva y frenética canción “Idontknow”, su primer lanzamiento en solitario desde que el músico y productor inglés publicó In Colour en 2015. Escúchala a continuación.

Pero eso no es todo, además de hacer el estreno de su nuevo sencillo en plataformas digitales, Jamie xx también lanzará esta nueva canción en formato de disco de vinilo el próximo 1º de mayo a través de Young Turks, la disquera de casa de The xx.

¿Y qué hay de The xx? Por el momento, la banda continúa en silencio, ya que su último álbum, I See You, salió hace apenas tres años (en 2017), por lo que el trío inglés posiblemente continúa tomando un merecido descanso tras una extensa gira promocional.