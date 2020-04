Seguramente has perdido la cuenta de los días que llevamos en cuarentena por el coronavirus COVID-19. Pero vaya que estas difíciles semanas hemos recibido el apoyo (por lo menos moral) de bandas y compañías que nos han brindado incontables opciones de contenido gratis para poder sobrellevar los días de encierro; ya sea con conciertos o con películas y series gratis para ver en casa.

Hoy, YouTube se suma a la ya larga lista de proveedores de contenido que están ofreciendo contenido gratis, y es que la plataforma de videos ha unido esfuerzos con la productora Lionsgate para estrenar cada Viernes una película de su catálogo.

La iniciativa ha sido llamada Lionsgate Live! A Night at the Movies e iniciará este mismo Viernes 17 de abril con la película The Hunger Games, siguiendo con Dirty Dancing, La La Land y el ciclo terminará con el blockbuster de acción John Wick.

Las fechas puntuales son las siguientes:

17 de abril : The Hunger Games (2012)

: The Hunger Games (2012) 24 de abril : Dirty Dancing (1987)

: Dirty Dancing (1987) 1º de mayo : La La Land (2016)

: La La Land (2016) 8 de mayo: John Wick (2014)

Las “proyecciones” de este ciclo de Lionsgate y YouTube comenzarán, como dijimos, cada Viernes a las 5:00 pm (hora del centro de México) y cada una será presentada por la actriz hollywoodense Jamie Lee Curtis, acompañada de invitados especiales.