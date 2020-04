¿Aburrido en cuarentena? ¿Ninguno de los live streamings que han ocurrido últimamente han llamado tu atención? Por otro lado, ¿eres fan de Deftones y crees haber visto todos sus videos en vivo que circulan por Internet desde hace décadas? Entonces, esto es para ti.

Mientras esperas nuevas noticias del supuesto nuevo álbum de Deftones (tentativamente contemplado para este 2020), tenemos para ti un canal -no oficial- de YouTube cien por ciento dedicado a la trayectoria en vivo de la banda, y es perfecto para quemar no horas, sino días de encierro y hacer más llevadera la cuarentena.

El canal (repetimos, no oficial) se llama simplemente Deftones Live y, a lo largo de más de 10 años ha logrado recopilar cientos de videos en vivo de la banda, organizados por año y por era: la era del Adrenaline (1995), la era del Around the Fur (1997), la era del White Pony (2000) y así, sucesivamente, hasta llegar al álbum Gore de 2016. Todo gracias a las aportaciones de los seguidores de dicho canal.

Prácticamente, este espacio para fans de hueso colorado es uno de los mejores archivos de concieros de Deftones, disponibles hoy en día en Internet.

De primera vista, podrás encontrar sus conciertos más conocidos en la red, pero si te sumerges un poco más, descubrirás joyas como conciertos en tiendas de discos, talk shows o presentaciones especiales de sus álbumes.

Visita el canal Deftones Live para descubrir todo su archivo de conciertos y videos en vivo.