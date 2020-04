Luego de más de tres décadas desde su formación, Massive Attack continúa siendo uno de los proyectos musicales más vanguardistas y celebrados no solo en su natal Bristol, sino al rededor del mundo, gracias a la fusión de ritmos y corrientes que ayudaron a moldear lo que hoy día conocemos como trip hop.

‘Unfinished: The Making Of Massive Attack‘, es un breve pero contundente documental producido por la BBC y originalmente lanzado en 2016 como parte de las celebraciones del 25 aniversario de ‘Blue Lines’, el álbum debut del ensamble.

Narrado por el actor Paul McGann (quien fue parte de la naciente escena creativa de Bristol), la pieza documental analiza los factores tanto musicales como culturales que moldearon la identidad de una ciudad que carecía de ella. Desde la llegada del sound system junto con los inmigrantes del Caribe y cómo se mezcló con la escena punk y new wave existente en Bristol, hasta la influencia del hip-hop que llegó desde Nueva York y fue adoptada por la ciudad antes de que cualquiera lo hiciera en Gran Bretaña.

Con contribuciones de personalidades clave de la escena incluidos Milo Johnson de The Wild Bunch, Mark Stewart de The Pop Group y el DJ y productor Roni Size, ‘Unfinished: The Making Of Massive Attack‘ es una pieza esencial para entender el nacimiento y desarrollo del género musical que traspaso fronteras y se instaló permanentemente en el gusto de la audiencia.