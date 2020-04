El pasado 1º de abril, el reconocido músico Adam Schlesinger de Fountains of Wayne falleció a los 52 años a causa de complicaciones relacionadas por el coronavirus COVID-19.

Pero además de formar parte de Fountains of Wayne, Adam Schlesinger se se abrió paso en la industria componiendo música para grandes producciones de Hollywood, entre las cuales está That Thing You Do!, el clásico dirigido por Tom Hanks y protagonizado por él mismo, junto con Lyv Tyler y Tom Everett Scott.

Y es que su participación en esta película fue esencial, ya que compuso la canción central de la historia, misma que le da el nombre a la película y le da vida a banda que vemos formarse y romperse: The Wonders.

Hoy, el elenco de That Thing You Do!, particularmente el que conforma a The Wonders (Tom Everett Scott como Guy Patterson, Johnathon Schaech como Jimmy, Steve Zahn como el guitarrista Lenny y Ethan Embry como T.B. Player), ha anunciado que se reunirá para un live streaming este Viernes a través de YouTube.

Entrando en detalle, el live streaming de The Wonders iniciará este Viernes 17 de abril a las 6:00 pm (hora del centro de México) y tendrá como propósito recaudar fondos que serán destinados para la organización MusiCares así como para luchar contra el coronavirus COVID-19.

En resumen, el live streaming de The Wonders será más que nada un chat en donde los actores responderán preguntas de sus fans y recordarán anécdotas de la película estrenada en 1996. Abajo lo podrás sintonizar.