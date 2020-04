Luego de más de un mes de permanecer fuera del aire debido a la actual crisis por el Coronavirus, el programa de variedades nocturno Saturday Night Live regresó la noche de ayer (13 de abril), con una novedosa edición virtual que contó con la presencia de Tom Hanks como anfitrión del show, luego de sobreponerse al diagnóstico de COVID-19 que recibió junto a su esposa.

Además de tener la acogedora visita del actor, SNL ofreció una íntima presentación de Chris Martín, líder de Coldplay, que no fue anunciada con anterioridad a la audiencia.

Resguardándose desde su estudio casero (que adaptó para que luciera parecido al foro de Saturday Night Live), Martin tocó una re-imaginación acústica de “Shelter From the Storm”, canción original de Bob Dylan incluida en su disco ‘Blood on the Tracks’ de 1975.

Durante el episodio, que trató de seguir su estructura tradicional, también se homenajeó al productor musical Hal Willner, quien produjo piezas durante muchos años en SNL y murió la semana pasada después de mostrar síntomas consistentes con el coronavirus.