Luego de haber entregado dos increíbles re-interpretaciones en honor a Leonard Cohen, David Gilmour y su familia demostraron lo fanáticos que son del músico canadiense al compartir vía live stream otro par de covers de su autoría para promocionar Theatre for Dreamers, la nueva novela de Polly Samson (esposa de Gilmour), cuyo lanzamiento se produjo durante el confinamiento derivado por la actual pandemia del Coronavirus.

Para esta ronda, el líder de Pink Floyd seleccionó la inusual “Fingerprints” originalmente incluida en ‘Death of a Ladies’ Man’ (1977) y “Hey, That’s No Way to Say Goodbye”, tomada del álbum debut de Cohen la cual, interpretó en compañía de su adorable familia.

Al igual que la ocasión anterior, la piezas seleccionadas comparten una similitud: ambas fueron escritas por Cohen en la Isla de Hidra (una pequeña isla griega al sur de Atenas), lugar en el que justamente se desarrolla la nueva novela de Samson.

Previo al estallido de la actual crisis sanitaria, ‘Theatre for Dreamers‘ tenía planeada una exclusiva fiesta de lanzamiento en Londres que se ha visto cancelada por las medidas globales en contra del COVID-19. El libro se publicó el pasado 2 de abril, y puedes adquirirlo por aquí.

