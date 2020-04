El mundialmente famoso dúo de rock Twenty One Pilots ha estrenado la nueva canción titulada “Level of Concern”, a través del sello discográfico Fueled by Ramen.

Sin embargo, lo más importante de todo es que la nueva canción de twenty one pilots tiene un propósito especial en esta cuarentena por el coronavirus COVID-19, y es que todas las ganancias que genere serán destinadas a apoyar a trabajadores de la industria musical (a través de la organización Crew Nation), los cuales han sido severamente afectados con la cancelación de cientos de conciertos y festivales.

Finalmente, “Level of Concern”, una canción sencilla y muy agradable al oído (perfecta para ponerla en casa) llega con su videoclip oficial donde podemos ver a Tyler Joseph y Josh Dun interpretando dicho sencillo, pero desde su confinamiento en casa. Escúchala a continuación.

twenty one pilots – Level of Concern