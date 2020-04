Alguna vez, en su filme de 2007 titulado Control, el director Anton Corbijn aprovechó la oportunidad para insertar un guiño al rumor de que Joy Division, como banda, odiaba profundamente todo acerca de The Buzzcocks.

Y a pesar de que en 2005, The Guardian documentara una conversación entre Peter Hook y los en-ese-entonces muy jóvenes integrantes de Bloc Party, en la que el bajista les ofreció guía y consejo, pero también reveló que odiaba a The Buzzcocks ya que estos fueron unos auténticos niños ricos mimados que les trataron de lo peor, la realidad es que Joy Division no hubiera llegado a ser lo que fue de no haber aceptado la propuesta de salir de gira con ellos en el ’79, año en el que la banda alcanzó las luminarias mediáticas después de mandar a The Buzzcocks al carajo arriba del escenario.

Y entonces, se preguntarán ¿por qué fue tan malo para Joy Division salir de gira con esa banda?

Empecemos por el hecho de que les pagaba £1.50 al día, algo así como menos de $50 pesos diarios con los que la banda tenía que decidir si comían o si se tomaban una cerveza, mientras que The Buzzcocks comían gordos filetes de carne y elegantes langostas durante la gira.

Y aunque sí, aquella gira fue lo que impulsó a Joy Division a la fama y sí, mandar al diablo a la banda fue algo que volteó muchas cabezas para que les pusieran atención, no todo fue miel sobre hojuelas pues corre el rumor de que en aquel show en el Apollo Theater de Manchester, las diferencias entre ambos proyectos fueron tantas que para empezar, The Buzzcocks recortó el show de Ian y compañía de una hora a tan solamente 32 minutos.

Para muchos podría parecer obvio, pero igual vale la pena mencionarlo, obviamente la idea de hacer soundcheck fue completamente negada y Joy Division se subió a tocar a ciegas, sin monitores y con apenas un line-check que malamente fue logrado y acomodado durante el set.

¿Y cuál fue el resultado?

Un atropellado show que se fue a la historia como uno de los más extraños y peores realizados en la historia de la banda. Pero que gracias al periodista Paul H, ofreció un contraste en los en-ese-entonces “favoritos de la prensa” (refiriéndose a Joy Division), que tras ese concierto fueron vistos de manera más humana y querida tanto por periódicos, revistas, estaciones de radio y público.

