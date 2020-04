Una de las presentaciones más legendarias jamás vividas en Coachella ha sido sin duda alguna la de Beyoncé, quien en el 2018, se convirtió en la primera mujer negra en liderar el famoso festival de Indio, California, y el tercer acto femenino en toda su historia en encabezar la famosa jornada musical solo por detrás de Lady Gaga (quien la suplió en 2017) y de Björk (2002 y 2007).

Luego de haber tenido que cancelar su actuación estelar del 2017 por recomendaciones médicas (estaba en el séptimo mes de gestación de sus mellizos, Sir y Rumi Carter), Bey se plantó en el escenario principal de Coachella con una puesta en escena que homenajeaba a la historia y las raíces de la cultura negra mediante el ensamble de una cuantiosa orquesta vinculada al legado de las universidades y colegios históricamente negros que incluyó secciones de cuerdas, tambores y hasta bastoneros.

Con pulcritud y disciplina milimétrica, Beyoncé entregó un maratónico concierto de 26 canciones que abarcó toda su trayectoria musical: Desde sus primeros años como parte de Destiny’s Child, pasando por éxitos en solitario como “Formation”, “Run the World (Girls)” o “Single Ladies”, y llegando al emporio musical que ha construido en compañía de su esposo, el rapero Jay Z, con sencillos como “Deja Vu” o “Crazy In Love”.

El show fue presenciado en directo por 125 mil personas y otros 458,000 espectadores en streaming, convirtiéndose en el espectáculo más visto de Coachella hasta la fecha. A nivel mundial, reunió a 41 millones de espectadores.

En una virtuosa demostración de orgullo cultural y empoderamiento femenino, Beyoncé no dejó escapar ni el más mínimo detalle. Entre sus canciones incluyó “Lift Every Voice and Sing“, canción compuesta en 1905 considerada como el himno nacional negro; emitió un fragmento de ‘Who Taught You to Hate Yourself?‘, discurso de Malcom X sobre la reivindicación de los derechos de las mujeres negras, y se distinguieron samples a figuras como Nina Simone y Fela Kuti.

Disfruta de ‘Homecoming‘ de Beyoncé a través de Netflix y disfruta de su álbum de acompañamiento, ‘Homecoming: The Live Album‘ en plataformas digitales.

