Blur es una de las bandas más importantes del mundo, con una trayectoria de más de tres décadas, ocho álbumes de estudio y miles de conciertos en todo alrededor del globo.

Pero con la fama mundial, los problemas se asoman y comienzan a hacer de las suyas para desestabilizar cualquier banda que haya apenas acariciado el éxito global. Blur no ha sido la excepción.

Después de casi 15 años como banda, Blur anunciaba el cierre de sus cortinas en 2004 (poco tiempo después del lanzamiento del mítico Think Tank), principalmente para que cada miembro se pudiera enfocar en proyectos personales, como Damon Albarn con Gorillaz, por ejemplo.

Con el anuncio del “receso indefinido” de Blur, el panorama de todos sus fans fue gris, por un tiempo. Sin embargo, casi cinco años después, en diciembre de 2008, la banda anunciaría su esperado regreso a los escenarios con un concierto especial que pasaría a la historia, el cual ocurrió en el famoso Hyde Park de Londres, ante más de una centena de miles de fans.

La reunión de Blur fue histórica, tanto para la banda, para los fans, como para la cultura moderna. No se puede pensar en Blur sin visualizar sus conciertos londinenses donde no se ve horizonte en al final de la multitud de gente. Pero si la memoria te ha fallado últimamente, abajo puedes ver el documental No Distance Left To Run, el cual, precisamente, aborda el tema de la reunión de Blur en 2009, a cargo de los directores Dylan Southern y Will Lovelace.

El documental No Distance Left To Run se estrenó el 19 de enero de 2010 y fue nominado a Mejor Video Musical de Formato Largo en la 53ª entrega de los premios Grammy.

No Distance Left To Run