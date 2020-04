Se extrañan los gritos, los coros, las luces y hasta los codos. En esta época de cuarentena todo acerca de los conciertos se extraña al máximo.

Más cuando, de repente, encontramos flotando en Internet el recuerdo de viejos conciertos masivos cuyos escenarios fueron la plataforma de sucesos épicos.

Hoy, en Dallas, ese recuerdo existe y quema más que nunca cuando quienes tuvieron el privilegio de asistir al Starplex Amphitheatre un junio 17 de 1991, recuerdan el emotivo concierto que Morrissey otorgó en uno de los mejores momentos de su carrera.

¿Y lo mejor? Para hacer de este un concierto memorable, recibió mucha ayuda de su público.

Aprovechar la cuarentena para revivir viejos conciertos amerita de hacer énfasis en las razones por las cuales estos merecen ser recordados. Y aquel 17 de junio de 1991, el escenario del Starplex no pudo con la emoción juvenil de “Everyday Is Like Sunday“, y justo en el coro, rompieron con la seguridad para bailar en el escenario con él:

Además, ¿alguno de ustedes recuerda aquel épico flyer? Era la época de la estética VHS en su máximo esplendor y Moz no fue absolutamente nada tímido al momento de pedir un arte para el bootleg.

¡Pero basta! Es momento de disfrutar de todos los conciertos y darse un viaje por el pasado.

Esto es Morrissey en 1991. Aprovechemos esta cuarentena para viajar al pasado una vez más.