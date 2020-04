Había pasado más de una década cuando la alineación original de los Pixies, conformada por Black Francis, Kim Deal, Joey Santiago y David Lovering, anunció uno de los regresos musicales más anhelados, pues en sus efímeros primeros siete años de carrera pocos habían sido los afortunados de disfrutarles en vivo.

Once años bastaron para que el fanbase del proyecto originario de Boston, Massachusetts, creciera silencioso por debajo de las piedras, aguardando el momento para emerger a la luz y sucedió en el 2004.

Luego de una larga temporada de tensiones y rivalidades entre las dos estrellas de la banda, Kim Deal y Black Francis, la escuadra responsable de clásicos como “Here Comes Your Man” o “Where Is My Mind?” regresó con su primer concierto un abril del 2004 en lo que aparentemente era la declaración de paz entre ambos personajes.

‘loudQuieloud‘ (2006) es un documental de Matthew Galkin y Steven Cantor que retrata la primera etapa de esta reunión desde el momento en el que tomaron la decisión de juntarse, pasando por las horas de ensayo y resumiendo la vida de los integrantes de la banda durante los años de separación: los proyectos en solitario de Francis (Frank Black and the Catholics), la participación de Kim Deal en The Breeders, Lovering y su trabajo como mago y la incursión de Santiago en bandas sonoras.

Pese a que la reunión de Pixies era un evento soñado por los fanáticos, lo cierto es que los resquicios de antiguas enemistades y sinsabores hicieron eco en sus planes de reagrupación, algo que emerge de manera casi orgánica frente a la lente de ‘loudQuietLoud‘.

La pieza documental de 85 minutos de duración incluye entrevistas con allegados al grupo, discute su innegable influencia en generaciones posteriores como las de Nirvana o Weezer, y deja ver las entrañas de uno de los grupos de rock más queridos.

No te pierdas a continuación ‘loudQuietloud: A Film About The Pixies‘ a través de la serie ‘Found Tapes’ de Noisey.