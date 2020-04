David Gilmour, el legendario miembro y guitarrista de Pink Floyd, ha compartido un nuevo video para levantar el ánimo de todos sus fans y, de paso, recordarles de la importancia de quedarse en casa para terminar con la pandemia del Coronavirus.

En su nuevo video, David Gilmour aparece con su familia donde juntos interpretan dos clásicos de Leonard Cohen: “Bird on a Wire” y “So Long Marianne”. Ambas canciones las puedes escuchar en el video que compartimos a continuación, en los minutos 7:30 y 30:00, respectivamente.

David Gilmour y su familia escogieron estas canciones por una razón particular: Polly Samson, co-escritora de David Gilmour, está por publicar su nueva novela Theater for Dreamers, cuya historia ocurre en la isla griega Hydra, y la canción “Bird on a Wire” de Leonard Cohen fue escrita en la misma isla.