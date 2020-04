James Blake regresó esta semana con un nuevo live streaming en Instagram, desde su confinamiento en casa y en esta ocasión, el aclamado músico y compositor no solo tocó algunas canciones de su repertorio original, sino que también incluyó algunos covers de Beyoncé, Ray Charles y, ¡Joy Division!

En su transmisión en vivo del pasado 6 de abril, James Blake interpretó muy a su estilo el clásico “Atmosphere” de Joy Division y, además, versionó los clásicos “Georgia on My Mind” de Ray Charles, “Forward” de Beyoncé y “The First Time Ever I Saw Your Face” de Roberta Flack.

Por supuesto, James Blake también interpretó clásicos propios como “Retrograde” y “Life Round Here” de su álbum Overgrown de 2013. Mira a continuación el live streaming completo.