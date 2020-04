En estos tiempos de pandemia y cuarentena, ha sido muy divertido observar cómo ciertos artistas han reaccionado al encierro ya sea voluntario o involuntario.

En el caso de Billie Joe Armstrong, el aburrimiento le provocó generar esta serie de videos titulados “No Fun Mondays“, en el que armado con su guitarra, voz y un par de edits grabados, mezclados y pegados en su estudio casero, realiza un interesante acercamiento diversas canciones con su toque propio.

Primero nos presentó su cover a “I Think We’re Alone Now” de Tiffany, y luego le dio una vuelta a “You Can’t Put Your Arms Around A Memory” de Johnny Thunders. Hoy, llega acompañado de Susanna Hoffs, líder de The Bangles para darle vida a su versión de “Manic Monday” directamente desde el encierro.

¿Quieres escucharla? ¡Chécala por acá!