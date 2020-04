El próximo 18 de abril se realizará One World: Together At Home, un nuevo evento especial “para tomar acción y combatir el coronavirus con música”.

Se trata de un mega concierto el cual ha sido organizado por Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud, y será transmitido a todo el mundo en live streaming por diversos canales de paga así como por múltiples plataformas digitales.

Entrando en detalle, One World: Together At Home contará con las participaciones de, y aquí viene lo bueno… Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris y Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan, y Stevie Wonder.

Además, como cereza del pastel, la selección de artistas de One World: Together At Home corrió a cargo de Lady Gaga y será presentado por las figuras de la televisión Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert.

One World: Together At Home será transmitido prácticamente en cadena mundial a través de Internet, en Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, iHeartRadio, Instagram, Tencen, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Verizon Media, Yahoo, y YouTube.

La transmisión en vivo de One World: Together At Home iniciará el 18 de abril a las 7:00 pm, tiempo del centro de México.