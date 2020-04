Con el caption de “only 3 months to go…!“, Jamiroquai ha subido un video a su cuenta oficial de Instagram en la que, con mucho humor y un semblante de ligero hartazgo, ha decidido lanzar un pequeño “cover” del famoso éxito de David Bowie, “Let’s Dance“, pero en formato COVID-19 en honor a la cuarentena bajo la que estamos todos sometidos por la actual pandemia.

Cambiando la frase “Let’s Dance” por “Lockdown“, Jay Kay, líder de la banda inglesa de funk hace una divertida versión de la canción original de 1983 con frases como “Lockdown!, trying to avoid the COVID-19… Lockdown!, I’ve got a headache, a serious headache” y And if you dry cough, I’ll run from you…”.

¡Escúchala por acá y recuerda, quédate en casa!