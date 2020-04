Conforme los días de aislamiento aumentan debido a la cuarentena por el Coronavirus, muchas personas han encontrado en este aparente estado de “quietud” el ambiente ideal para que la creatividad y la espontaneidad florezcan. Tal es el caso de Billie Joe Armstrong, quien asegura que durante este periodo de reclusión ya escribió 6 canciones nuevas para Green Day.

Desde que inició la crisis sanitaria por el COVID-19, Armstrong se ha mantenido bastante ocupado organizado ‘No Fun Mondays’, sus propias sesiones de covers; participando en el concierto benéfico virtual encabezado por Elton John; y escribiendo nuevas piezas para Green Day que podrían ver la luz en un futuro no muy lejano

“Tenía todas estas melodías en mi cabeza, así que escribí, como, seis canciones desde que todo esto ha estado sucediendo“, dijo el músico a Kerrang!.

“No sé cuándo pueda reunirme con Mike [Dirnt, bajo] y Tré [Cool, batería], pero les dije que se aseguraran de permanecer en cuarentena por ahora, y luego espero que en un futuro podamos regresar al estudio con Butch Walker [productor de ‘Father Of All …’]”.

Armstrong agregó que también ha pasado su tiempo en casa mirando ‘The Office‘, revisando todos sus documentales de punk y rock’noll tratando de leer un poco aquí y allá, y pasando el rato con sus perros y en compañía de su esposa Adrienne.

Previo al estallido de la pandemia del Coronavirus, Green Day se encontraba promocionado ‘Father Of All Motherfuckers‘, su décimo tercer material de estudio con el cual se embarcarán en una increíble gira global llamada ‘Hella Mega Tour’ en compañía de Fall Out Boy y Weezer. Iniciará el próximo 13 de junio en La Defense Arena de Paris.