En medio del caos y la incertidumbre provocada por la pandemia del coronavirus COVID-19, Gerard Way ha brindado un rayó de luz y esperanza a todos sus fans con una sorpresa increíble.

El líder y vocalista de My Chemical Romance ha compartido en su cuenta oficial de SoundCloud cuatro canciones compuestas en solitario bajo del nombre de Distraction Or Despair.

De acuerdo con un mensaje publicado en Instagram, Gerard Way compartió que su propósito al subir estas canciones inéditas a Internet es darle a sus fans “algo que escuchar”.

Las canciones en cuestión se titulan “Welcome to the Hotel”, “Success!”, “Crate Amp” y “Phoning It In”, y básicamente provienen del archivo de demos y composiciones de Gerard Way en solitario, y que incluso algunas han sido pensadas para ser lanzadas como sencillos oficiales.

Escucha las nuevas canciones de Gerard Way de My Chemical Romance a continuación.