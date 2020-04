De acuerdo a lo informado por Associated Press, la leyenda de soul Bill Withers falleció este viernes 3 abril a los 81 años de edad debido a complicaciones cardiacas.

Withers tuvo una prominente y fugaz carrera como cantante de funk/soul que se limita a la década de los setenta; sin embargó, nos regaló éxitos imperecederos como “Ain’t No Sunshine”, “Lean on Me” y “Lovely Day”.

En el lapso de ocho años, Withers grabó siete álbumes de estudio, comenzando con ‘Just as I Am’ en 1971 y seguido por ‘Still Bill’ en 1972. Lanzó solo un álbum final, ‘Watching You Watching Me‘, de 1985, en su breve pero influyente carrera.

La relevancia de Withers trascendió generaciones, y el sencillo “Lean on Me” se convirtió en el tema principal de una película de 1989 protagonizada por Morgan Freeman. También tuvo su propio documental, titulado ‘Still Bill’ del 2009. Su música ha sido ampliamente sampleada en el mundo del hip hop: Blackstreet y Dr. Dre usaron “Grandma’s Hands” de Withers para “No Diggity”, mientras que Kanye West uso “Rosie” para el tema “Roses” incluido en ‘Late Registration’.