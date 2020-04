A través del fondo de beneficencia, All Within My Hands, creado por Metallica, la banda se ha dispuestos a donar un total de $350,000.00 mil dólares a cuatro diferentes organizaciones cuyos esfuerzos están enfocados a combatir el COVID-19 alrededor del mundo.

Motivados por la idea de proteger y velar por la seguridad de aquellas comunidades vulnerables cuya situación económica no les permite realizar “cuarentena voluntaria” u obligatoria.

¿Quieres ayudar a Metallica a seguir apoyando?

A través de la fundación ‘Direct Relief‘, los fondos que la banda ha donado llegan seguros y completos a todas y cada una de las organizaciones que, además, son supervisadas por DR para confirmar que el dinero sea utilizado para cosas buenas.

¡Checa el sitio y da click aquí para apoyar!