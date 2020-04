Posando con una espada frente a una “green screen”, Grimes ha liberado lo que próximamente tú podrías construir como su “nuevo video”.

Orientado para dar vida a “You’ll Miss Me When I’m Not Around”, la cantante ha compartido clips y archivos de audio para que lo puedas editar y estructurar a tu gusto.

¿Te gustaría hacerlo? ¡Dale click aquí para descargar los snippets y date una vuelta por acá y encuentra las herramientas de audio!

De momento, te dejamos la base de este “nuevo video” para que te vayas dando ideas y aproveches la cuarentena para ponerte creativo.