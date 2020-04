La semana pasada, un equipo de personalidades del circuito indie norteamericano (entre las que se encontraban Mac DeMarco y Danny Brown) , lanzaron una especie de video parodia en respuesta a la controversial iniciativa de Gal Gadot y sus famosos amigos en grabarse cantando “Imagine” de John Lennon para dar “un mensaje positivo y lleno de esperanza” en esta difícil crisis global por el Coronavirus.

Por supuesto, la gente de internet no tardó en resaltar lo excéntrico de la propuesta de Gadot, y de inmediato, contraatacaron con la parodia de “I Miss You”, el melancólico tema de 2003 original de Blink-182 y cuyos coros se implantaron en nuestro cerebro adolescente gracias a la peculiar manera de cantar de Tom Delonge.

Y bueno, para completar el círculo perfecto, el mismísimo Tom Delonge respondió con su propio video, resaltando la virtud que poseen sus cuerdad vocales, exagerando su ya clásico “Where are you, and Im So Sorry“😜. Disfrútalo a continuación: