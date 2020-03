Con miles de personas recluidas en sus hogares debido a la actual pandemia por el Coronavirus, ESPN pensó que era una buena idea adelantar el estreno de su próximo documental ‘The Last Dance’ -que habla sobre la temporada 1997-1998 de los Chicago Bulls– y lo ha hecho oficial el día de hoy. Originalmente programada para llegar en algún punto del verano, la serie de 10 episodios ahora se estrenará a partir del domingo 19 de abril.

‘The Last Dance’ narrará los pormenores de la última temporada del legendario Michael Jordan al frente de los Chicago Bulls, en la que el equipo persiguió su sexto campeonato en un lapso de ocho años.

“A medida que la sociedad navega esta vez sin deportes en vivo, los televidentes aún buscan al mundo del deporte para escapar y disfrutar de una experiencia colectiva”, dijo ESPN en un comunicado. “Hemos escuchado las llamadas de los fanáticos que nos solicitan adelantar la fecha de lanzamiento de esta serie, y nos complace anunciar que hemos podido acelerar el cronograma de producción para hacer precisamente eso”.

Podría interesarte: Pluto TV: una nueva plataforma de streaming con Daria, Rocko, Rugrats y más, ¡gratis!

La serie documental, dirigida por Jason Hehir (‘The Fab Five‘), promete entrevistas exclusivas y material nunca antes visto sobre la icónica temporada.

Los primeros episodios de dos horas de ‘The Last Dance’ se emitirán el 19 de abril a las 9:00 p.m. y 10:00 p.m. EST. y se lanzarán dos episodios más cada domingo hasta el 17 de mayo. No te pierdas a continuación su avance oficial: