El actual brote de Coronavirus y su expansión global ha obligado a miles de personas a recluirse en casa, sin la posibilidad de llevar a cabo su trabajo de manera normal. Por suerte, la icónica banda de metal industrial Ministry ha sabido cómo aprovechar este tiempo en reclusión y confirmó que trabajarán en su próximo disco, mientras se pasan la cuarentena en el estudio de grabación.

A través de redes sociales, la agrupación publicó una foto de su líder, Al Jourgensen, sentado frente a una enorme consola de sonido (con una máscara de gas muy patriótica) afirmando que “hasta nuevo aviso, estarán en el estudio haciendo un nuevo disco”.

Se tratará del décimo quinto material discográfico en la carrera de Ministry, sucesor de ‘AmeriKKKant‘ del 2018 que incluía una fuerte temática política, pues se escribió en la época de las elecciones de Donald Trump y sugiere la eliminación de una serie de medidas republicanas.

La semana pasada, Ministry lamentó públicamente el fallecimiento de su antiguo baterista, Bill Rieflin, luego de sostener una larga batalla en contra del cáncer. Rieflin fue el baterista de Ministry a finales de los 80 y principios de los 90, tocando en álbumes clásicos como ‘The Land of Rape and Honey’, ‘The Mind is a Terrible Thing to Taste’ y ‘Psalm 69: The Way to Succeed and the Way to Suck Eggs’ .