La cuarentena y el estado de autoaislamiento debido al Coronavirus comienza a dejar a todos los recluidos sin contenido para disfrutar desde casa; por suerte; Hasbro ha decidido colaborar para que el confinamiento sea un poco más llevadero.

La compañía de juguetes y entretenimiento estadounidense compartió de manera gratuita 15 episodios completos de la serie animada de la década de los ochenta ‘G.I. Joe: A Real American Hero’, que se pueden disfrutar a través de una lista de reproducción de YouTube en el canal oficial de Hasbro.

De acuerdo a lo informado por SlashFilm, la colección lanzada incluye las primeras dos miniseries de cinco partes del programa: “The M.A.S.S. Devices” y “The Revenge of Cobra”. Para completar el paquete, también se incluyeron los primeros cinco episodios de la temporada inaugural del show. Por el momento no está claro si Hasbro tiene la intención de lanzar más contenido de G.I. Joe en un futuro cercano.

Por su parte, ‘G.I. Joe: A Real American Hero’ se transmitió originalmente de 1983 a 1986 con un total de 96 episodios al aire. Fue desarrollada por el veterano de Marvel, Ron Friedman, inspirado claro en las populares figuras de acción de Hasbro.