Adam Schlesinger, vocalista y líder de la legendaria one-hit-wonder, Fountains Of Wayne, ha contraído el Coronavirus y lleva varias semanas hospitalizado en un coma inducido tal y como lo comunicó su abogado en una quote para Variety.

El músico y compositor quien saltara a la fama junto a su banda en 2003 gracias al éxito “Stacy’s Mom“, y que además fuera nominado al Oscar por componer “That Thing You Do” para un filme de Tom Hanks, fue diagnosticado hace no mucho con COVID-19, y sometido a tratamiento para combatirlo.

Su edad, sin embargo, no ha sido precisamente un factor que ayude mucho, y al parecer, se mantendrá sedado y en ventilador hasta poder normalizar su cuadro de salud.