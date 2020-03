Este año, Tame Impala regresó con su primer álbum en cinco años, The Slow Rush, el cual llegó el pasado 14 de febrero y, al día de hoy, ya se ha ganado el corazón de todos los fans de Kevin Parker, el hombre, el genio.

Con cada nuevo álbum de Tame Impala, todos nos quedamos con ganas de más, pero en su lugar, solo queda esperar algunos años para que el buen Kevin Parker nos comparta su siguiente obra de arte.

Sin embargo, este año la situación ha cambiado en todo el mundo, y debido a la pandemia por el coronavirus COVID-19, millones de personas se encuentran en cuarentena para luchar contra la propagación de la enfermedad, incluyendo a Kevin Parker, quien desde su encierro ha trabajado en una nueva versión de su nuevo álbum The Slow Rush.

Hoy, Tame Impala ha compartido The Slow Rush In An Imaginary Place, un nuevo mix más inmersivo y psicodélico del álbum The Slow Rush, pensado en estos días de encierro y diseñado para que lo escuchemos con audífonos.

¡Disfruta el viaje!

En otras noticias, Tame Impala re-programó su concierto en la Ciudad de México y la nueva fecha se fijó para el día 10 de septiembre en el mismo lugar (Foro Sol) y con los mismos invitados (MGMT y Clairo).