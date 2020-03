La pandemia del coronavirus COVID-19 sigue provocando estragos en la industria de los conciertos y no se ve cuándo podría terminar la constante ola de cancelaciones en México y en el mundo entero.

Y bueno, con un nuevo día llega una noticia triste más que dar: Of Monsters and Men han pospuesto todas sus presentaciones de abril, mayo y junio, entre las cuales está su participación en el festival Corona Capital Guadalajara 2020, así como su concierto en solitario en la Ciudad de México.

En un mensaje compartido en sus redes sociales, la banda de origen islandés compartió lo siguiente:

Muchas gracias a todos los que tenían planes de vernos en nuestra gira por Norteamérica en abril, mayo y junio. Como lo estaban esperando, y con el interés del bienestar de todos, debemos posponer nuestra gira. Estaremos anunciando las nuevas fechas lo antes posible, así que guarden sus boletos ya que serán válidos para las nuevas fechas.

Al día de hoy, Martes 31 de marzo, el festival Corona Capital Guadalajara 2020 sigue en pie y está programado para los días 16 y 17 de mayo, con actos como The Strokes, Kings of Leon, The Hives, Foals, entre otros.

Sin embargo, el día de ayer, Lunes 30 de marzo, el Gobierno de México declaró el estado de emergencia sanitaria a lo largo y ancho del país, por lo que extendió la suspensión de actividades no esenciales hasta el día 30 de abril. Esto significa que, de mejorar la situación, se anunciaría un plan para retomar las actividades no esenciales, pero de manera paulatina.

Se declara como #EmergenciaSanitaria la epidemia generada por el #COVID19



¿Deseas que el festival Corona Capital Guadalajara 2020 no se posponga ni cancele? Entonces, quédate en casa y ayuda a que todos aplanemos la curva.