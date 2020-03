Hace dos años que The Vaccines decidieron grabar este demo, jamás pensaron que el mismo saldría a la luz y mucho menos en una época de pandemia.

Bajo el título de “I Never Go Out On Fridays“, esta nueva producción que cuyo sonido austero nos brinda algo de consuelo sonoro en tiempos de encierro, se siente casi como un “back-to-basics” de la banda a sus primeras grabaciones.

Este es el primer material que la banda comparte tras habernos sorprendido con su colaboración junto a Kylie Minogue en el verano pasado (“Lazy“), y es posible que en este 2020 de pandemia, podamos escucharles más cosillas ahora que, practicamente, tendrán mucho tiempo en sus manos.

¡Chequen por acá el demo!