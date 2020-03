Sin lugar a dudas, Quentin Tarantino es uno de los directores de cine más influyentes y exitosos de los últimos tiempos; y por ende, uno pensaría que su agenda está tope, con muy pocos ratos libres para disfrutar de otras actividades. Pero no, el cineasta de 57 años de edad nos demuestra que el séptimo arte es su verdadera pasión, pues recientemente se le descubrió reseñando películas clásicas en internet.

El director de ‘Once Upon A Time In Hollywood’ es el propietario del icónico New Beverley Cinema en Los Ángeles, y a través de su sitio oficial, se han publicado extensas y detallas reseñas de clásicos del cine como la película taiwanesa de kung-fu de 1978 ‘Fatal Needles vs. Fatal Fists’, la adaptación de 1974 de Peter Bogdanovich de ‘Daisy Miller’ y ‘Targets’ de 1968.

“Cuando ‘Fatal Needles vs Fatal Fists’ se estrenó en Los Ángeles originalmente en el ’78 o el ’79, estaba en la mitad inferior de una función triple de Kung Fu (se estrenó en The Tower Theatre en el centro de Los Ángeles, y donde la vi yo, en The Carson Twin Cinema ) con ‘Soul Of Bruce Lee’ protagonizada por Sonny Chiba, y el vehículo heroico protagonista de Wai Man Chan, ‘The Bravest Fist’. Pero en su único compromiso teatral en Los Ángeles, se estrenó bajo el tonto título de ‘Kung Fu Hercules‘ debido al minión gordo de Chong Tung. Obviamente tenía la intención de confundir al público de que estaban viendo la popular película de Bolo Yung, ‘Chinese Hercules’“, se puede leer en una de sus meticulosas reseñas.

A principios de año, Tarantino confesó que ya no le dedicaría tanto tiempo a la dirección de cine, y que en su lugar, se enfocaría en la literatura; luego de que su esposa Daniella Pick anunciará que está esperando su primer hijo juntos.