Luego del brote de Coronavirus y su escalada en territorio mexicano (hasta el momento se han registrado más de 900 casos confirmados y 20 fallecimientos) la población continúa resguardándose en casa para así, evitar la propagación del virus de origen asiático y la saturación de los servicios de salud nacionales.

En esta difícil cuarentena, uno de tus grandes aliados en contra del aburrimiento será el contenido en streaming; y Roku, el sistema que “convierte” tu televisor normal en una Smart TV, ha lanzado una lista con los 10 títulos más buscados por los y las mexicanas que incluye un poco de drama, acción y dibujos animados.

Ahora que los niños están en casa (debido al alargamiento de las vacaciones de Semana Santa) los ansiosos padres han recurrido al contenido en streaming para entretener a su descendencia con películas como ‘Tarzan’ (disponible en Cinépolis Klic) ‘Coco’ (también por Cinépolis Klic), la nueva cinta de ‘Sonic the Hedgehog‘ (2020) y por supuesto, el clásico de clásicos, ‘Juego de Gemelas’ (1998).

Los más grandecitos de la casa también han pasado bastantes horas frente al televisor con ‘Grey’s Anatomy’ (por Netflix), ‘Jumanji: The Next Level’ que parece tener más éxito en streaming (Cinépolis Klic) que en la pantalla grande, ‘Avengers Infinity War‘ por HBO Go, y por supuesto, el melodrama que entretiene a chicos y grandes: ‘La Rosa de Guadalupe’ a través de Blim TV.

La lista de los 10 títulos más buscados en territorio nacional se completa con ‘Los Simpsons: La Película’ a través de Cinépolis Klic y ‘Contagio’ de Steven Soderbergh en Netflix, porque a los mexas también nos gusta alimentar nuestra crisis interna por el Coronavirus.