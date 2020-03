Hoy en día, hablar de Arctic Monkeys nos hace pensar en una banda que llena estadios, agota boletos en minutos y encabeza cualquier festival en cualquier lugar del mundo. Pero es 2020, y por más fácil que sea decirlo, el camino que han recorrido Alex Turner y compañía ha sido muy largo, el cual está a punto de cumplir dos décadas.

Si viajamos catorce años en el tiempo, llegaríamos a 2006 y nos encontraríamos con unos Arctic Monkeys muy distintos de como los vemos actualmente.

La historia de la banda cuenta que Alex Turner, Matt Helders, Jamie Cook y Andy Nicholson se juntaron por primera vez en 2002 para componer algunos demos y grabarlos en los Yellow Arch Studios en Sheffield, Inglaterra. Pero fue hasta 2005 cuanto la banda firmó con el icónico sello Domino y recibió su oportunidad de oro para grabar su álbum debut, el hoy clásico Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not.

Con este álbum, Arctic Monkeys se convirtieron en la nueva promesa del indie rock inglés y su popularidad comenzó a crecer como espuma. Gracias a su crecimiento exponencial, la banda comenzó a recibir invitaciones casi todos los festivales de verano, entre los cuales estaban el famoso Reading Festival, uno de los festivales más grandes de Europa, el cual recibe anualmente casi cien mil fanáticos de la música.

Hoy, para ayudarte a sobrellevar la cuarentena por el coronavirus COVID-19, presentamos el concierto completo y en alta definición de Arctic Monkeys en el festival Reading de 2006, cuando apenas eran unos bebés y solo tocaban canciones de su álbum debut.

Por cierto, Arctic Monkeys regresaron para encabezar Reading en 2014, ocho años después de su debut en el festival.