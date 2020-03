El actual brote de Coronavirus ha obligado a miles de personas alrededor del mundo a colocarse en estado de cuarentena, o lo que es lo mismo, recluidos en casa hasta nuevo aviso.

Por supuesto, la dinámica de autoaislamiento puede llegar a convertirse en algo bastante tedioso, y para que las largas horas de confinamiento no se conviertan en una tortura, Red Bull ha puesto a tu disposición más de una docena de películas completamente gratis sobre la cultura del skateboarding a través de Red Bull TV.

No importa si no te consideras fanático del deporte a cuatro ruedas, pues seguramente encontrarás algún título que te introduzca al emocionante universo del skate. Entre las películas seleccionadas está ‘Pretty Sweet‘, co-dirigida por Spike Jonze, ‘Peace’, que habla sobre el nacimiento de Element Skateboards en la década de los noventa, ‘Saturdays’ x Birdhouse Skateboards, ‘Away Days‘, el primer full-length de Adidas Skateboarding, ‘Album’ producida por Etnies y muchas más.

Aparte del contenido enfocado al skateboarding, Red Bull TV también cuenta con una amplia selección de películas que exploran otros deportes extremos como el surf, motocross, snowboarding, bicicleta de montaña y muchos más.