Hace apenas unos días, el noticiario local de Detroit, “Local Four News“, recibió una llamada de un trabajador de Amazon quien mencionó que en sus almacenes, existen casos de personas con COVID-19 que no están siendo tratados, reportados, ni comunicados con los demás trabajadores de cada almacén.

Según el sitio “The Verge“, en la mañana de 26 de marzo otro caso fue comunicado al canal DTW5, proveniente de otro trabajador de Amazon quien descubrió recientemente que personal infectado con el virus, sigue trabajando en los almacenes y la compañía simplemente no hace nada.

Mientras que las acusaciones son fuertes, y ninguno de los noticiarios se ha decidido a transmitir estos sucesos como un reportaje formal, Josh Dzieza de The Verge se ha comunicado con trabajadores de dichos almacenes para cubrir más terreno sobre la historia.

Hasta ahora, Bobbi Johnson, personal de uno de los almacenes de Amazon en Detroit, ha comentado que únicamente a través de “chismes”, es que todos se han ido enterando de que no sólo Amazon encubre a personas con COVID-19 en sus espacios de trabajo, sino que no ha tomado una sola medida de prevención para cuidar a quienes laboran alrededor de ellos:

“El protocolo indica que debieron haber cerrado y esterilizado el edificio entero antes de dejarnos pasar para trabajar. Además, ellos debieron habernos llamado para decirnos qué estaba sucediendo. Tú nunca sabes si te lo topaste en el baño o en el área de trabajo, y esto es peligroso no solamente por ti mismo, sino por la gente con la que convives después de tu día de trabajo. Están arriesgando nuestras vidas y las de nuestros familiares”.

En otro caso, McIntosh-Butler, también personal de Amazon, dice que en su almacén los trabajadores se unieron para hacerle frente al gerente y encararlo con la situación.

¿La respuesta?

Solamente aceptaron que en efecto, 5 personas habían estado expuestas directamente con el contagiado, y que no había mucho que pudieran hacer al respecto.

“Trabajo en Amazon, yo no puedo hacer cuarentena. Si yo no voy a trabajar, no tendré dinero”.