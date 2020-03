Incluso desde antes de la llegada de los “antivacunas“, la “fiesta de varicela” era una práctica común entre muchas familias alrededor del mundo, la cuál consistía en reunir a varios niños en el hogar de uno que tuviera la enfermedad, para contagiarse, crear anticuerpos y “controlar” el momento en el que sus hijos se enfermaran.

La ciencia ha demostrado que esto no es lo más seguro del mundo. Al contrario, la respuesta es vacunar a sus hijos y ya. Pero con todo el movimiento de los antivacunas tan actual, ahora ese grupo de personas ha comenzado a organizar “fiestas de Coronavirus“, las cuales consisten en exactamente lo mismo y que, según ellos, los hace “inmunes” al Coronavirus.

El problema es que esto no sólo lo están realizando con niños, sino también con adultos que no tienen vacunas o defensas extra de ningún tipo, dejándolos expuestos a la fuerza de este virus letal.

Mientras que los infantes pueden llegar a ser más resistentes e incluso asintomáticos, la gente mayor no. Y el problema no es tanto quien se contagie y muera, sino quien se contagie, no tenga la responsabilidad de hacer cuarentena y esté esparciendo el virus todavía más en calles, centros comerciales, supermercados, bancos, etc.