El día de hoy, Jueves 26 de marzo, Nine Inch Nails ha puesto en línea a manera de sorpresa dos nuevos lanzamientos oficiales titulados Ghosts V: Together y Ghosts VI: Locusts, y se puede descargar completamente gratis directamente en el sitio oficial de la banda, en este enlace.

Ghosts: V-VI es, por así decirlo, una continuación del compilado de música instrumental Ghosts I-IV, lanzada en 2008 y de la cual se desprende la canción “35 Ghosts IV”, misma que apareció con el nombre “A Familiar Taste” en el soundtrack original de la película The Social Network, compuesto por Trent Reznor con Atticus Ross.

Previo a Ghosts V-VI, Nine Inch Nails lanzó Bad Witch en 2018, la tercera parte de una trilogía de EP’s conformada por los discos Not the Actual Events y Add Violence.

Escucha Ghosts V-VI a continuación: