Después de una larga espera, el dúo de hip-hop Run The Jewels finalmente está listo para lanzar su primer álbum de estudio en cuatro años, RTJ4.

Y para iniciar con la cuenta regresiva del nuevo álbum de Run The Jewels, el dúo conformado por El-P y Killer Mike ha compartido el primer sencillo oficial titulado “The Yankee and the Brave”, y lo hizo a través de una publicación en Instagram. Abajo lo puedes escuchar.

Run The Jewels saldrá próximamente de gira con Rage Against the Machine, en apoyo promocional de su cuarto álbum de estudio, del cual aún no se conoce su fecha oficial de lanzamiento.

De hecho, el segundo álbum de Run The Jewels, RTJ2, contó con la colaboración de Zack de la Rocha, en la canción “Close Your Eyes (And Count To Fuck)”.