MGMT ha estrenado la nueva canción “As You Move Through the World”, con el propósito de darle a sus fans una canción instrumental, calmada y de siete minutos y medio de duración, en estos días en los que no debemos estar moviéndonos por el mundo.

De hecho, la canción llegó antes de lo planeado, ya que como lo ha explicado la banda en una publicación en Instagram, “aún estamos desanimados de que no veremos a muchos de ustedes por algún tiempo”.

MGMT es una de las bandas que canceló sus conciertos en México por la situación del coronavirus COVID-19, la banda tenía fechas programadas esta semana en CDMX, Guadalajara y Monterrey.