Es verdad que la llegada del Coronavirus al planeta no ha traído consigo más que desgracias y pérdidas; pero de cualquier adversidad florece la esperanza, y luego de que muchos pensáramos que el final de ‘Game Of Thrones’ en HBO fue basura, puede que esta crisis sanitaria nos de la oportunidad de reescribir ese momento (o no).

Resulta que la mente maestra detrás de Game of Thrones, George R.R. Martin, ha optado por recluirse en aislamiento pues con sus 71 años de edad, recae en uno de los segmentos de la población más vulnerables ante el COVID-19. Y es en esta quietud de la cuarentena que el escritor ha decidido progresar en ‘The Winds of Winter’, el sexto tomo perteneciente a la épica serie de fantasía ‘A Song of Ice and Fire’, por el cual hemos esperado 9 años.

“Estoy solo en un lugar remoto y aislado, atendido por uno de mis empleados, y no iré a la ciudad ni veré a nadie. A decir verdad, paso más tiempo en Westeros que en el mundo real, escribiendo cada día. Las cosas son bastante sombrías en los Siete Reinos … pero tal vez no tan sombrías como pueden llegar a ser aquí” dijo el escritor a través de su blog

‘The Winds of Winter’ supone el sexto volumen de 7 que completarían la serie de ‘‘A Song of Ice and Fire’. El autor ha estado trabajando en el libro durante aproximadamente ocho años, retrasando periódicamente su fecha de publicación mientras trabaja en otros proyectos incluida la serie de precuelas de Game of Thrones (ahora canceladas por HBO). Su última novela, ‘A Dance with Dragons‘, le llevó seis años en escribirla.