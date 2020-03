El clásico ochentero “It’s the End of The World As We Know It (And I Feel Fine)”, original de la legendaria banda R.E.M., regresó recientemente a las listas de popularidad en medio de la nueva pandemia del coronavirus COVID-19.

Así que para aprovechar el nuevo momento de la canción, Michael Stipe, líder y vocalista de la hoy diluida banda, ha compartido un video en redes sociales donde se le puede ver cantando un fragmento de dicha canción, para luego seguir con un importante mensaje: “quédate en casa”.

En su nuevo video de servicio al público, Michael Stipe revela que se siente bien, pero que actualmente se encuentra encerrado y haciendo cuarentena por varios días, y no quiere salir a la calle por temor a ser responsable de abonar a los crecientes contagios de coronavirus COVID-19.

Así que por este motivo, el artista ha decidido enviar un fuerte pero importante mensaje a todos sus seguidores en donde los invita a hacer lo mismo y eviten salir de casa. Una acción que aplanaría la curva de contagios, nuestra mejor opción para salir de la pandemia del coronavirus COVID-19.