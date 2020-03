Tuvimos que esperar más de 15 años para que Warner Bros. anunciara el lanzamiento de una cuarta parte de la franquicia ‘Matrix‘, y ahora, puede que el periodo de espera se prolongue ya que la producción ha sido detenida debido al reciente brote de Coronavirus.

De acuerdo a información de The Hollywood Reporter, el equipo de producción acababa de concluir con una parte de la filmación en San Francisco y ya estaban en Berlín listos para continuar trabajando. Desafortunadamente, la propagación del COVID-19 se ha recrudecido en Alemania, obligando al país europeo a cerrar sus fronteras. Cuentan con más de 5,000 casos confirmados.

La nueva entrega de ‘The Matrix‘ figura como la cuarta de la multimillonaria franquicia y contará nuevamente con la dirección de Lana Wachovski y los protagónicos de Keanu Reeves (Neo) y Carrie-Anne Moss (Trinity). Los nuevos miembros del reparto incluyen a Yahya Abdul-Mateen II (‘Aquaman’), Jonathan Groff (‘Mindhunter’), Jessica Henwick (‘Game of Thrones’) y Neil Patrick Harris (‘How I Met Your Mother‘).

‘Matrix 4’ tenía una fecha original de lanzamiento para el 21 de mayo del 2021 y aún se desconoce si esta interrupción afectará su estreno.

La medida se une a otras tantas que ha adoptado Warner Bros. en medio de la crisis sanitaria del Coronavirus: Pospuso el inicio de rodaje de la nueva cinta de ‘Fantastic Beasts‘ y detuvo la producción de ‘The Batman’ que se desarrollaba en Londres.

