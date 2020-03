Vans y la tienda de sneakers inglesa Size ? continúan rindiendo homenaje a algunas de las bandas más importantes de todos los tiempos mediante pares temáticos especiales, y ahora, le ha llegado el turno al ensamble neoyorquino de Talking Heads en recibir su propia zapatilla.

La banda liderada por David Byrne se ha hecho acreedora a un nuevo modelo slip-on que hace referencia tanto al disco ‘Fear of Music’ de 1979, como a la sesión de fotos llena de flores que hicieron para su álbum de 1985, ‘Little Creatures’.

1985 Little Creatures – Talking Heads (C.D U.K EMI REcords CDP 7 46158 2)

El vibrante tapizado floral hace alusión a ‘Little Creatures’, mientras que la fecha “03.08.1979” grabada en el talón refiere al día exacto de lanzamiento de ‘Fear Of Music’, considerado como uno de los mejores álbumes new wave de todos los tiempos.

El modelo Slip-On New Wave estará disponible a partir del 21 de marzo el la tienda online de Size? con un costo aproximado de $80 dólares más gastos de envío.

Este no es el primer par conmemorativo que ha lanzado la alianza Vans x Size ?. Recientemente unieron fuerzas para el modelo Sk8-hi inspirado en la escena punk de los años 70 y el primer concierto de los Ramones. Después, entregaron unos Old Skool inspirados en los iconos del punk rock, Sex Pistols, y su ascenso a la fama en Londres.