Frente a las medidas sanitarias y de seguridad para combatir los contagios por Coronavirus, millones de personas han entrado en cuarentena y en proceso de “distanciamiento social”.

Para contrarrestar los efectos secundarios de estas medidas, las cuales tienen un peso en el aspecto psicológico de quienes nos encontramos en dicha “reclusión”, Matt Berninger de The National ha decidido mantenerse en contacto con su público a través de una playlist semanal en donde asegura, irá subiendo música con la que perdió contacto en el pasado, así como nuevos sonidos que esta cuarentena le ha permitido darse el tiempo de escuchar.

Bajo el título de “Social Distancing Distorsion“, y con el track “Story Of My Life” de Social Distorsion, Matt arranca esta serie de playlists que podremos ir escuchando para no sentirnos tan solo en estas extrañas épocas de Coronavirus.