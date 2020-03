Luego de la propagación y posterior escalada del Coronavirus a nivel pandemia; la gente ha mostrado un mayor interés en series, películas o libros que puedan brindar un poco de información para encarar esta difícil situación global. Para fortuna de muchos, a través del catálogo de Netflix está disponible ‘Pandemic: How To Prevent An Outbrake’, una docuserie que pone en perspectiva el actual brote de COVID-19.

‘Pandemic‘ parte de la siguiente teoría: Han pasado 100 años desde que un mortal virus de gripe mató de 50-100 millones de personas en un momento en que la población mundial era de solo 2 mil millones. Ahora que los números de la humanidad se han disparado a casi 8 mil millones, los investigadores creen que otra epidemia es inevitable. ¿El problema?, no estamos preparados para ello 😰.

A través de 6 capítulos, ‘Pandemic’ explora las posibles fuentes que causarían la próxima epidemia mortal, cuán preparados o no están los organismos de salud a nivel mundial, y presenta a los científicos e investigadores que están luchando para prevenirla.

‘Pandemic: How to Prevent an Outbreak‘ es producida por Zero Point Zero Productions (‘Anthony Bourdain: Parts Unknown‘) y ya está disponible a través de Netflix. Mira a continuación su trailer oficial:

Mientras tanto, el brote de Coronavirus y su rápida propagación continúa dejando pérdidas tanto humanas como materiales, pues más países han endurecido sus medidas sanitarias y de cuarentena.

Escuelas, oficinas, bares, restaurantes y muchas tiendas permanecen cerradas en las principales ciudades de EE. UU. y Europa, y docenas de países están cerrando sus fronteras o implementando restricciones obligatorias de auto-aislamiento para los viajeros que llegan del extranjero.

