GNR fam, we're announcing new rescheduled #GNR2020 tour dates. Hold onto your tickets, see you soon ⚡️November 8 Punta Cana, Dominican RepublicNovember 11 Merida, MexicoNovember 15 San Jose, Costa RicaNovember 18 Guatemala City, GuatemalaNovember 21 Quito, EcuadorNovember 24 Lima, PeruNovember 27 Lollapalooza, Santiago, ChileNovember 29 Lollapalooza, Buenos Aires, ArgentinaDecember 4 Lollapalooza, Sao Paulo, BrazilDecember 6 Estereo Picnic, Bogota, Colombia