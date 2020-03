Billie Eilish conquistó el pasado 2019 con su álbum debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, con el cual la joven artista no solo se coló en múltiples listas de popularidad y conteos con lo mejor del año, sino que también se adjudicó seis premios Grammy.

Hoy, a pesar de que Billie Eilish continúa promocionando su primer álbum de estudio, ha sido revelado que ella y su hermano Finneas ya han empezado a trabajar en el segundo disco, y sobre esto, el propio Finneas ha compartido lo siguiente, en una entrevista con el sitio Vulture:

Hemos empezado a trabajar en el nuevo álbum, y pienso que lo mejor que podemos hacer es hacernos a un lado de nuestro propio camino. El primer álbum fue muy puro desde su intensión. Nunca nos propusimos escribir un álbum superficial. Nuestro objetivo único fue hacer un álbum que nos gustara, que quisiéramos tocar en vivo. Pienso que esto es todo lo que haremos para el segundo [álbum]. Todo lo demás son efectos secundarios. Nunca puedes apuntar a eso.

Por el momento, la gira de Billie Eilish se ha visto afectada por la amenaza del Coronavirus COVID-19, ya que todos sus conciertos del resto de marzo han sido pospuestos.